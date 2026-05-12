Aterradora, experiencia de minero tras quedar atrapado en mina de Rosario

EL ROSARIO._ A 15 de días de que concluyeron las acciones de rescate de cuatro mineros atrapados en la mina Santa Fe, en entrevista exclusiva para Noroeste, minero, trabajador de la empresa Industrial Minera Sinaloa, compartió la experiencia del accidente y las labores emprendidas para la extracción que culminó con dos compañeros vivos y dos muertos.

“A las 3:00, íbamos en otro razer y cuando vimos el ollón en la presa de jales que todo se iba para adentro fue algo aterrador... Preocupante, queríamos accionar pero no se podía porque era donde se estaba cayendo todavía”, expuso.

Manifestó el trabajador, tras ser despedido una vez que concluyeron las labores de rescate, al tiempo que pidió se le concediera el anonimato.

“Eso bajó, lo que llevaba por enfrente lo hacía pedazos, eso bajó muy fuerte, el carrito donde andaba Isidro lo hizo pedazos, el razer lo hizo pedazos, como en tres pedazos lo partió”, argumentó.

Detalló que a pesar de que podían irse a sus hogares tras el arribo de las autoridades un grupo de alrededor de 50 trabajadores decidieron mantenerse en el trabajo.

“No pues fue algo bien, algo que se hizo por nuestros compañeros que se quedaron atrapados... (Nos motivaba) que salieran con vida los cuatro compañeros pero no se pudo, nomas salieron dos y dos fallecieron”, afirmó.

El minero dijo que sintió una sensación de alegría cuando lograron localizar con vida a los dos primeros rescates.

“Porque eran amigos de nosotros pues, pues haz de cuenta que éramos familia porque vivíamos más en las minas que en nuestras casas... Alegría al verlos que salieron con bien, el compañero Alejandro y Zapata”.

Así mismo, reconoció que la tristeza ensombreció la mina con el hallazgo de los últimos dos mineros, aunque conocieron por poco tiempo a Abraham y por los años de tratar al supervisor Isidro.

Reconoció que el personal de la mina realizaba jornadas de 8 horas todos los días, mientras que los cuerpos de rescate de tan sólo 4 horas, por lo que generó inconformidad el que no se expusiera su esfuerzo ante el mundo.

“No pues, entre nosotros decíamos que pues mal, la verdad, que en las fotos nada más salían ellos, las puras autoridades y los que nos metíamos hasta adentro a poner tablas y eso éramos nosotros”, enfatizó.

Reconocieron que quienes también realizaron el trabajo pesado durante los 33 días de rescate fueron los elementos del Ejército Mexicano.

“No eran así las cosas, que hubiera sido parejo con todos, con los trabajadores de la empresa que poco nos mencionaban”.