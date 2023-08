“El martes por la tarde noche decidimos qué haríamos, sí había gente decidida a ir a hacer un plantón a CFE porque estamos cansados de la situación, primero son apagones y después el bajo voltaje, no levanta ni un abanico, hoy nos vinieron a buscar personas de CFE, Héctor Verde y el Gerente Operativo de Zona y vamos a trabajar en la solución”, dijo el Síndico de Teacapán, Jorge Crespo Zambrano.

Solo se pudieron reunir con él en Teacapán debido a que los comisarios de los otros poblados estaban fuera del municipio, pero le presentaron alternativas de trabajo que empezaran a realizarse.

Les explicó que al caer la tarde primero son de tres a cuatro apagones a partir de las 18:00 horas, después queda un bajo voltaje que deja luz tenue en los hogares, no se pueden prender abanicos y menos un aire acondicionado porque no alcanza la energía, por lo que las familias no descansan debido al calor.

Manifestó que las personas de CFE los escucharon y ya están en Teacapán personal de la dependencia trabajando en checar transformadores, van a revisar los que están sobre cargados, probablemente quitar líneas y a partir de mañana empezar con podas de árboles que pudieran obstruir u ocasionar otros problemas.