$!Atiende Protección Civil 7 reportes por enjambres en Escuinapa

ESCUINAPA._ al menos siete reportes de enjambres de abejas han sido atendidos por Protección Civil durante esta semana en Escuinapa. Erik Quintanilla Morales, coordinador operativo de la corporación, llamó a no realizar acciones que las molesten para prevenir un ataque. “A lo largo de esta semana, los compañeros han atendido alrededor de siete reportes de enjambres, que se han localizado principalmente en patios y árboles de domicilios particulares de la cabecera municipal”, explicó.

El funcionario indicó que el personal de Protección Civil acude a revisar y evaluar la situación, para reubicar de manera segura las abejas y trasladarlas a otro lugar donde no ocasionen problemas a las personas. Pese a que era mayor la presencia a inicios de años, ahora están viendo que estos insectos están buscando zonas frescas, pues a veces los enjambres crecen demasiado y se dividen, por lo que una mitad migra. “Buscan sitios con sombra, árboles, lugares techados, patios de casa y buscan refugio. En ocasiones llegan y descansan dos días y posteriormente migran”, dijo.