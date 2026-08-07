$!Atiende Protección Civil 7 reportes por enjambres en Escuinapa

ESCUINAPA._ al menos siete reportes de enjambres de abejas han sido atendidos por Protección Civil durante esta semana en Escuinapa.
Erik Quintanilla Morales, coordinador operativo de la corporación, llamó a no realizar acciones que las molesten para prevenir un ataque.
“A lo largo de esta semana, los compañeros han atendido alrededor de siete reportes de enjambres, que se han localizado principalmente en patios y árboles de domicilios particulares de la cabecera municipal”, explicó.
El funcionario indicó que el personal de Protección Civil acude a revisar y evaluar la situación, para reubicar de manera segura las abejas y trasladarlas a otro lugar donde no ocasionen problemas a las personas.
Pese a que era mayor la presencia a inicios de años, ahora están viendo que estos insectos están buscando zonas frescas, pues a veces los enjambres crecen demasiado y se dividen, por lo que una mitad migra.
“Buscan sitios con sombra, árboles, lugares techados, patios de casa y buscan refugio. En ocasiones llegan y descansan dos días y posteriormente migran”, dijo.
En otras ocasiones, las abejas encuentran condiciones para quedarse, por lo que piden a la población que cuando eso ocurra hagan el llamado y eviten hacerlas “enojar” echándoles agua con jabón o humo.
“Porque eso hace que los insectos vuelen, se dispersen y ataquen a las personas”, advirtió.
Quintanilla Morales apuntó que todo el año tienen llamados de emergencia, pero estos días se han incrementado pidiendo que quiten los enjambres.
Regularmente, cuando hay un reporte de este tipo, es porque las abejas han picado a una o dos personas, pero cuando llegan estas ya se fueron, por lo que es importante que no intenten ahuyentar, es mejor llamar a los teléfonos de emergencia, precisó.