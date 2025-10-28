$!Atiende Unidad Móvil de la Mujer a rosarenses en el marco de la lucha contra el Cáncer de Mama

EL ROSARIO._ En el marco de la lucha contra el Cáncer de Mama, y con el propósito de apoyar en la detección temprana de este y otros padecimientos, autoridades ofrecieron servicios médicos gratuitos por medio de la Unidad Móvil de la Mujer.
Acción que fue posible gracias a la coordinación Municipal, junto a la Secretaría de Salud, Centro de Salud, Sistema DIF, al instalar el camión móvil en la explanada Municipal, en punto de las 8:00 horas, para atender a decenas de mujeres rosarenses.
El director de Servicios Médicos Municipales, Armenta Machado, informó que se realizaron en total 47 papanicolaous y 51 mastografías completamente gratis.
El titular refirió que se realizaron las gestiones necesarias para poder acercar este beneficios al municipio, particularmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Agradeció el apoyo de las instituciones de salud que se sumaron a estos esfuerzos de prevención en materia de la salud.