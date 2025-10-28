$!Atiende Unidad Móvil de la Mujer a rosarenses en el marco de la lucha contra el Cáncer de Mama

EL ROSARIO._ En el marco de la lucha contra el Cáncer de Mama, y con el propósito de apoyar en la detección temprana de este y otros padecimientos, autoridades ofrecieron servicios médicos gratuitos por medio de la Unidad Móvil de la Mujer.

Acción que fue posible gracias a la coordinación Municipal, junto a la Secretaría de Salud, Centro de Salud, Sistema DIF, al instalar el camión móvil en la explanada Municipal, en punto de las 8:00 horas, para atender a decenas de mujeres rosarenses.