$!Atienden en Escuinapa a calles principales con bacheo

ESCUINAPA._ Para mejorar el tránsito vehicular y prevenir el riesgo de accidentes se está trabajando en bachear pozos profundos que se tienen en diversas calles, informó el director de Desarrollo Económico y coordinador con obras públicas, José Alberto Jaime Ruezgas.

“Hace días se tuvo, por parte de Gobierno del Estado, el bacheo en la carretera Escuinapa-Teacapán y ahora estamos en el bacheo en las calles principales, en los baches más prominentes que se tienen”, dijo.

Este es por el apoyo que está dando la Secretaria de Obras Públicas, es el tercer camión que se está otorgando con asfalto, con esto se ajustaran 9 metros cúbicos de asfalto, atendiendo los baches más significativos de las calles.