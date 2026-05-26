$!Atienden en Escuinapa a calles principales con bacheo

ESCUINAPA._ Para mejorar el tránsito vehicular y prevenir el riesgo de accidentes se está trabajando en bachear pozos profundos que se tienen en diversas calles, informó el director de Desarrollo Económico y coordinador con obras públicas, José Alberto Jaime Ruezgas.
“Hace días se tuvo, por parte de Gobierno del Estado, el bacheo en la carretera Escuinapa-Teacapán y ahora estamos en el bacheo en las calles principales, en los baches más prominentes que se tienen”, dijo.
Este es por el apoyo que está dando la Secretaria de Obras Públicas, es el tercer camión que se está otorgando con asfalto, con esto se ajustaran 9 metros cúbicos de asfalto, atendiendo los baches más significativos de las calles.
Se ha bacheado por la calle Occidental, por la Francisco I Madero, Paz, Malecón, así como calles pequeñas que tengan mucho tráfico vehicular, en días pasados se realizo la misma labor en el entronque a la autopista Mazatlán- Tepic.
Si el asfalto que tienen ajusta o se envía más, continuaran con otros baches, en lo que quedo pendiente de la calle Francisco Pérez, donde se tenía un desnivel después de la construcción con concreto de la calle, se reparo para que no se tengan más problemas sobre el sitio.
“Se está tratando de aprovechar lo más que se pueda todo el apoyo que nos esta mandando gobierno del estado, con este asfalto, los baches que queden sin tapar haremos el esfuerzo por parte del municipio por tapar con concreto”, dijo.
Jaime Ruezgas indicó que todas estas acciones forman parte de la campaña “Escuinapa se renueva”, que uno de sus ejes es el bacheo o el mejoramiento de calles.