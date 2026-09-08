$!Atienden en Escuinapa problemas de drenaje con camiones prestados: Jumapae

ESCUINAPA._ Se están atendiendo problemas de azolvamientos de drenaje con camiones vactor prestados y con un equipo que se tiene en la Jumapae buscando dar solución a este problema, indicó el gerente Julián Isidro Astorga García. “Es un problema que tenemos alrededor de un mes, se puede decir que desde que empezaron las lluvias, taponamiento de drenaje pero más aún de que el vactor está en Culiacán para su reparación”, dijo.







Informó que pese a la falta de camión, han intentado solucionar, el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental consiguió que el Gobierno del Estado les prestará un camión por cuatro días y se hizo un trabajo intenso en la zona centro y a las orillas de la ciudad. “Se atendió un 80 por ciento de estos problemas”, dijo.



