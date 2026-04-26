$!Atrae Cacalotán a ciclistas de Escuinapa

ROSARIO._ Cuestas pronunciadas y atractivos naturales junto al Río Baluarte, son algunos elementos que afirman ciclistas de Escuinapa les atrajo para considerar a Cacalotán como una ruta de destino.
“Porque el lugar es bonito y nos gusta mucho las subidas, porque aquí hay dos o tres lomas de Rosario para acá que son muy buenos para los ciclistas”, refirió Sergio Crespo, coordinador del grupo.
Así lo expusieron durante su más reciente incursión a la comunidad rosarense, este domingo 26 de abril.
Además de las vistas del camino, se indicó que se dan los atractivos de la comunidad ubicada en la falda de la sierra rosarense, y el que cuenta con un comedor que permite la convivencia.
“Años tenemos haciéndola, pero antes no veníamos a desayunar porque no existía el restaurante... Es recreativo y la verdad es una opción buena para la gente y sobre todo para los ciclistas”, argumentó.
Desde la cabecera de Escuinapa hasta Cacalotán, destacó que la ruta se conforma de 35 kilómetros, pero al ser de ida y vuelta es de 70 kilómetros.
Expuso que es alrededor de las 5:00 horas, es cuando sale del vecino municipio para llegar a la comunidad en un tiempo estimado de 40 minutos.
Refirió que si bien Escuinapa es un pueblo bicicletero, el ciclismo de ruta tomó auge desde hace aproximadamente 30 años.
Subrayó que además de beneficiar para la salud como deporte, se abona al medio ambiente al cambiar los vehículos por bicicletas.
El único inconveniente, lamentó, que no siempre se les permite cruzar por la autopista para desplazarse de un municipio a otro.
Y las condiciones en que se encuentra la Carretera libre México 15, representan un peligro tanto para ciclistas como los propios conductores.
“Que lo ideal es que abran eso para los ciclistas pues”, asentó con el llamado a las instancias competentes.
Se destacó además que al no haber condiciones de seguridad en Escuinapa es que se buscan otras opciones.
Personal del comedor comunitario informó que cada fin de semana se da el arribo de diferentes grupos ciclistas, provenientes tanto de la cabecera municipal local como hasta de municipios contiguos.