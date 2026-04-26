$!Atrae Cacalotán a ciclistas de Escuinapa

ROSARIO._ Cuestas pronunciadas y atractivos naturales junto al Río Baluarte, son algunos elementos que afirman ciclistas de Escuinapa les atrajo para considerar a Cacalotán como una ruta de destino.

“Porque el lugar es bonito y nos gusta mucho las subidas, porque aquí hay dos o tres lomas de Rosario para acá que son muy buenos para los ciclistas”, refirió Sergio Crespo, coordinador del grupo.

Así lo expusieron durante su más reciente incursión a la comunidad rosarense, este domingo 26 de abril.

Además de las vistas del camino, se indicó que se dan los atractivos de la comunidad ubicada en la falda de la sierra rosarense, y el que cuenta con un comedor que permite la convivencia.

“Años tenemos haciéndola, pero antes no veníamos a desayunar porque no existía el restaurante... Es recreativo y la verdad es una opción buena para la gente y sobre todo para los ciclistas”, argumentó.