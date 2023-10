Por su parte, el Alcalde de Concordia, Raúl Díaz, destacó que el principal objetivo del evento es el de preservar los sabores que distinguen el municipio.

“Estamos en la idea de que esta tradición vaya año con año fortaleciéndose. El raspado de Concordia es algo especial que no van a encontrar en ningún lado; nosotros hemos dicho que quien viene a Concordia y no se toma un raspado ha de cuenta que no vino”, aseguró.

El Director de Turismo de dicho municipio, Ricardo Vizcarra Lizárraga, informó que al igual que el año pasado se elaboró el gran raspado en un vaso de madera estilo barrica de un metro con 20 centímetros de alto, así como 60 centímetros de diámetro y una capacidad de 120 litros.

La elaboración estaría a cargo de Raspados “Teresita” y se contempla cubrir alrededor de mil vasos de tamaño promedio; funcionarios también participaron para después distribuirlo gratuitamente entre los presentes.

La fiesta se sintió con la música de banda en vivo, que sonó tras la inauguración de la feria.

En el acto se ofreció un reconocimiento a Teresita de Jesús Caro López, María Trinidad López Beltrán, Reynalda Tostado Lizárraga, Zelma Ávila Brito y Clemente Zamudio Pasos, artesanos del raspado.