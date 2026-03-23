El Sur
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Vigilancia

Aumenta en Rosario vehículos blindados en operativos de seguridad

Las corporaciones han incrementado sus recorridos por el Municipio con vehículos especiales
Hugo Gómez |
23/03/2026 12:48
23/03/2026 12:48

EL ROSARIO._ En los últimos días la ciudadanía ha percibido el incremento de vehículos blindados de diferentes corporaciones en la cabecera municipal.

Esto como parte de las acciones de vigilancia, destacando a elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal.

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Estas acciones se han registrado a la par de una serie de detenciones realizadas en el Municipio por parte de elementos de seguridad.

El director de Seguridad Pública Municipal, Martín Roberto Curiel Ceballos, aseguró que son parte de la estrategia de seguridad de los tres niveles de Gobierno.

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“Son recorridos y son trabajos que han estado haciendo los tres niveles de Gobierno”, afirmó.

Estos operativos, indicó, refleja una mayor presencia de los elementos de la Policía Estatal, así como en otros momentos se ha contado la presencia de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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