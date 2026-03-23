$!Aumenta en Rosario vehículos blindados en operativos de seguridad

EL ROSARIO._ En los últimos días la ciudadanía ha percibido el incremento de vehículos blindados de diferentes corporaciones en la cabecera municipal. Esto como parte de las acciones de vigilancia, destacando a elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Estas acciones se han registrado a la par de una serie de detenciones realizadas en el Municipio por parte de elementos de seguridad. El director de Seguridad Pública Municipal, Martín Roberto Curiel Ceballos, aseguró que son parte de la estrategia de seguridad de los tres niveles de Gobierno.