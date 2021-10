$!Aún cuando las casas estaban a un kilómetro, ‘Pamela’ hizo que el agua del río llegara hasta las viviendas en La Concha

“Mi esposo decidió aventarse y nadar por la corriente, me dijo ‘ahorita vengo, si no, nadie nos auxiliará’ y se salió a buscar a unos amigos, ellos nos sacaron”, expresa Evelyn.

Fue sacada después de las 14:00 horas, aunque la llamada de auxilio ya la habían hecho desde las 12:00 horas, cuando sintieron que el río llegaría a más altura en su corriente.

“Mi niño de seis años es muy valiente le dije ‘súbete al techo’, pero no quiso, me dijo que no podía, teníamos miedo, miedo, los chiquillos me decían ‘mami vamos a morir’, porque el agua estaba a punto de llegar al techo”, explica.