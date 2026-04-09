Aunque hay incertidumbre, Rocha Moya destaca que operativo para rescatar a minero sigue funcionando

Hay incertidumbre, pero el operativo en busca del cuarto trabajador atrapado en la mina Santa Fe sigue funcionando, manifestó el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

“Hay incertidumbre, pero las brigadas, el operativo, está funcionando, están entrando, están saliendo, entran, descansa una brigada y entra otra, están preparados, no se han ido de aquí para nada”, agregó Rocha Moya en entrevista.

“Vengo acá, no hay nada especial, están ahorita las tareas de búsqueda de manera normal, con un operativo ya diseñado, siguen sacando agua del espacio ese que antecede al lugar donde se encontraron los dos últimos mineros, pero sigue encharcado ahí, pero se sigue buscando”.

Añadió que no hay exactitud del lugar donde se encuentra el cuarto minero atrapado, de alguna manera ha habido cierta coincidencia para el rumbo, en el caso de los tres ya localizados, dos de ellos con vida y uno sin vida, no es porque alguien sepa con exactitud, pero lo más probable es que si ya se encontraron los dos más cercanos es que la otra persona esté por ahí porque los mineros construyen pequeños refugios siempre, porque ellos saben que puede haber una cosa y entonces esos refugios los pueden proteger de por vida, pero también puede ser el lugar ni adecuado y hay incertidumbre.

Fue la tarde del 25 de marzo cuando se registró un derrame en la presa de jales de esta mina donde de encontraban 28 trabajadores, 24 de ellos lograron salir, pero cuatro quedaron atrapados.

Cerca de las 23:25 horas del domingo 29 de marzo se logró rescatar con vida a José Alejandro Cástulo Colín, del municipio de Michoacán y la tarde del martes 7 de abril se localizó también con vida a Francisco Zapata Nájera, de Santiago Papasquiaro, Durango, pero la madrugada del miércoles 8 fue hallado sin vida un tercer minero hasta el momento no identificado y un cuarto permanece aún atrapado.

Rocha Moya expuso que de acuerdo con lo que le reportó el Secretario de Salud estatal sobre Zapata Nájera, no tiene ningún problema de salud, que se encuentra estable, ya lo revisaron y no tiene ninguna afectación, pero seguramente continuará en revisión para no errar.

Además expresó que del minero encontrado sin vida no le han informado de su identidad.

“No, porque vino la Fiscalía creo que ayer y lo están trabajando, el estado de él no era muy propio para determinar rápido su identidad”, continuó él Gobernador.

“En realidad el operativo de rescate ha sido de buenos resultados, lamentablemente uno de los mineros salió muerto, sin vida, esperamos todavía incluso que el otro todavía esté con vida, por eso en estos momentos es importante seguir buscando, nosotros no podemos abandonar la esperanza, entonces de cuatro, tres el operativo está bien diseñado, eso es importante que se ha diseñado y ese operativo se diseña porque hay reuniones en la mañana y en la noche, a mí me ha tocado, cuando yo he estado aquí hay reuniones de planeación, de búsqueda de alternativas”, reiteró Rocha Moya.

“Las últimas alternativas fueron justamente atacar el chance ese con agua a través de una bomba eléctrica y la bomba eléctrica no fue suficiente y tuvieron que montar otro tubo y eso ayudó a que bajara mucho el agua y se pudiera llegar a este minero”.