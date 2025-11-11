$!Aunque las cosas han cambiado, los carteros siguen siendo mensajeros importantes para Escuinapa

ESCUINAPA._ De centenares de cartas a sobres de empresas o paraestales, los carteros siguen siendo mensajeros importantes para la ciudad.

En décadas muchas cosas han cambiado en el municipio, el crecimiento ha sido importante pero antes las cartas y, hoy, los sobres, siguen entregándose en bicicleta.

Y si alguien conoce de esta labor es Joel Alfredo Crespo Castillo, quien creció entre sobres, cartas y paquetes, al observar a su papá Joel Crespo Corona realizando esta labor.

“Tengo un año, entre el 1 de abril de 2024 en Mazatlán, después vino el cambio para acá. La gente te trata bien, sientes placer porque te dicen ‘tu eres el hijo del cartero, que bueno que siguen con esa labor’ y me gusta”, expresa.

A él le tocó ayudar de niño ayudar a su papá a acomodar cartas que se entregarían, pero siendo cartero dónde todo se mueve a través de correos electrónicos, ya no le toca entregar ese tipo de correspondencias.