Aunque se realizó desfogue en la presa Santa María, ya es tarde para la pesca: camaroneros

EL ROSARIO._ Luego de que se realizara el desfogue de la presa Santa María e ingresara a los sistemas agua dulce, refirieron dirigentes pesqueros que ya es tarde para beneficiar la temporada de camarón en el municipio.

Esto como medida de Conagua en coordinación con Protección Civil al encontrarse la obra hidráulica casi llena en su totalidad, y ante el pronóstico de lluvias, se informó que se pretendía mantenerla a un 90 por ciento.

“Los camarones tienen su tiempo, si no hay agua dulce en su tiempo automáticamente no, ya no hay, ya es tarde”, dijo Primitivo Deras Gómez.

El Tesorero de la Federación Camaroneros de Agua Verde, refirió que es en los meses de abril a junio, tiempo en el cual se requiere un ingreso de agua dulce para que los niveles de salinidad no sean mortales para los organismos.

“No hubo agua dulce, hubo alta salinidad y se murió todo... para el sector pesquero es algo malo, porque ya es el tercer año consecutivo que por falta de agua dulce no tenemos camarón por la alta salinidad”, expuso.

Razón por la cual se ha determinado de manera anticipada que se tendrá una mala temporada la cual se une a las últimas tres que se han registrado en el municipio y la región.