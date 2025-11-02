$!Aunque ya no está, el recuerdo de don José Roberto siempre hará sonreír a doña Natividad

ESCUINAPA._ Hace seis años que don José Roberto Romero no está presente físicamente pero la historia que vivió con él, siempre la hará sonreír, señala doña Natividad Isiorda.

Y puede contarla mientras da un trago a una bebida ambarina, un gusto que compartían.

“Esto es lo que me dejó, este gusto”, dice la señora de 87 años, mientras ríe a carcajadas.

Una vida de más de 50 años juntos merece ser contada, eso sí, recalca, aún no quiere acompañarlo, pero sí disfruta de visitarlo en el Día de Muertos.

Señala que se conocieron cuando los dos tenían 25 años y detrás de ellos una historia de un matrimonio previo, ella llego de Nayarit buscando trabajo.