Ausentismo en escuelas fue en Rosario y Escuinapa: Servicios Regionales Baluarte y Cañas

EL ROSARIO._ De acuerdo al Jefe de Servicios Regionales Baluarte y Cañas, Ignacio Alfredo Rojas Santín, el fenómeno del ausentismo se presentó en Rosario y Escuinapa, municipios a su cargo.

“Sí tanto en Escuinapa como en Rosario sí hubo ausentismo pero las escuelas la mayoría si aperturaron, pero los alumnos no asistieron”, indicó.

Refirió que esta situación se atribuye totalmente a la ola de inseguridad que se vivió en el sur de Sinaloa y otros estados.

Fenómeno que se vivió en los 217 planteles de educación básica con los que cuentan ambos municipios.

El funcionario educativo manifestó que cada docente aplicará las estrategias que consideren pertinentes para cubrir este día.

“Los maestros están preparados para eso y saben muy bien que se debe recuperar ese tiempo perdido”.

Al sostener que al no haber una suspensión oficial por parte de la autoridad estatal se pretendía que las clases se realizarán por lo que se espera que las aulas de la región el martes vuelvan a la normalidad.

“Entonces para mañana se pretende que pues ya volvamos a la normalidad se puede decir así”, concluyó.