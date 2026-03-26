$!Autoridades acuden a atender reporte de derrumbe en mina de Rosario

“Sí hay reporte de C4, derivado de que se encuentran unas personas atrapadas en una mina rumbo a Chele y vamos a ir a checar”, informó Martín Roberto Curiel Ceballos, director de Seguridad Pública local.

EL ROSARIO._ Tras recibir el reporte oficial a poco más de 24 horas de que se registró el derrumbe en una mina en la zona de la comunidad de Chele, en la zona serrana de Rosario, de acuerdo a familiares, un convoy conformado por diferentes corporaciones acude al lugar.

Informó que de acuerdo con la información, hasta el momento se trata de la empresa Mineras de Sinaloa, así como también que desconoce si el hecho se registró desde el día de ayer.

De acuerdo con el director de Seguridad Pública Municipal, el reporte se recibió a las 14:30 horas determinando conformar un grupo de al menos 10 unidades entre Seguridad Pública, Protección Civil, Policía de Investigación y dos camionetas sin logotipos oficiales.

A la espera de elementos del Ejército Mexicano, el grupo se mantuvo por espacio de media hora sobre la carretera estatal a Cacalotán a la altura de la cabecera, concretamente la colonia Colosio y fue en punto de las 16:14 horas que salieron rumbo a la mina.

Trascendió que en una de las unidades viajaba la Alcaldesa Claudia Valdez, personal de su confianza y en otra sus escoltas particulares.

El caso se dio a conocer al reportar familias el hecho a Noroeste, pidiendo la intervención de la autoridad ante la negativa de la empresa, así mismo se indicó que el accidente ocurrió el miércoles 25 de marzo a las 15:00 horas.