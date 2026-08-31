$!Autoridades dan banderazo oficial del inicio del ciclo escolar en la comunidad de Tablón 1, Rosario

ROSARIO._ Con el compromiso de continuar impulsando la educación, la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar, dio por inaugurado el inicio formal al ciclo escolar 2026-2027, durante la ceremonia de Lunes Cívico realizada en el Telebachillerato “Horacio Palencia”, en la comunidad de Tablón Uno. El acto protocolario inició con los honores a la bandera alrededor de las 8:00 horas, para posteriormente dar paso a la bienvenida autoridades, docentes, alumnos y padres de familia, por parte del encargado del plantel, Germán Lizárraga Ontiveros.

Lizárraga Ontiveros destacó que la presencia de la autoridad representa una muestra de su responsabilidad y compromiso con la educación. Durante su mensaje, Valdez Aguilar deseó a los estudiantes el mayor de los éxitos en este nuevo ciclo escolar, especialmente a quienes ingresan por primera vez, al tiempo que los exhortó a disfrutar y aprovechar al máximo esta nueva etapa de sus vidas. “Hoy comienza un nuevo ciclo escolar y con él también comienzan nuevas oportunidades para aprender, para crecer, hacer nuevos amigos y, sobre todo, ir construyendo el futuro que cada uno quiere para su vida. Quiero decirles algo muy sencillo: aprovechen la oportunidad de estudiar. Sé que habrá días difíciles, tareas que parecerán complicadas y momentos en los que quizá tengan ganas de rendirse, pero no lo hagan. La mayor herencia que los padres de familia pueden dejar es la educación”, expresó.