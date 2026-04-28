$!Autoridades de Elota invitan a su Feria Regional Ganadera 2026; garantizan seguridad

El Presidente Municipal de Elota señaló que la edición 39 de la Feria Ganadera tendrá diferentes actividades musicales y culturales, tales como cabalgatas, muestra gastronómica y una exposición ganadera de 20 productores; además de atracciones como juegos mecánicos para niños y la coronación de una Reina regional.

En rueda de prensa, autoridades de Elota, encabezados por el Alcalde Richard Millán y la subsecretaria de Planeación y Desarrollo Turístico de Sectur, Celia Jauregui, dieron a conocer los detalles del evento que también tiene la intención de impulsar el desarrollo económico local, así como fomentar la convivencia y las tradiciones regionales.

En busca de promover la actividad ganadera, agrícola y comercial de la entidad, el municipio de Elota invita a todos los sinaloenses a asistir a su Feria Regional Ganadera 2026, la cual se realizará del 1 al 3 de mayo en La Cruz, lugar que espera albergar alrededor de 15 mil personas en sus tres días de fiesta.

“Ya nos estamos preparando para este gran evento, ya estamos solo a 3 días de arrancar la Feria Ganadera 2026. Y la verdad que hemos tenido mucha suerte porque han sido eventos completamente masivos, así que estamos invitando a los ciudadanía. Tenemos muchas sorpresas, tenemos artistas de elencos musicales, tenemos cabalgatas, tenemos premios para todos los ganaderos y es un honor para nosotros invitarlos a qué nos acompañen”, dijo Millán Vázquez.

Añadió que se espera una derrama económica de hasta 9 millones de pesos gracias a todas las actividades que tienen preparadas, superando a los 6 millones generados el año pasado. En tanto, reiteró que se cuentan con todas la medidas de prevención y vigilancia por parte de los tres niveles de Gobierno, para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

“Ya tuvimos la mesa de la paz y estamos trabajando de manera muy coordinada con los tres niveles de Gobierno. Estamos esperando alrededor de 280-320 elementos de seguridad los tres días, y van a estar haciendo diferentes operativos; van a tener tres puntos de vigilancia en la entrada de La Cruz, y el año pasado también hicieron estos rondines que al final nos dejaron un saldo blanco en el evento”.

La inauguración de la Feria Regional Ganadera de Elota será el viernes 1 de mayo a la 13:00 horas, día en que también se hará un festejo del Día del Niño por parte del DIF Municipal; mientras que por la noche, se vivirá la presentación de Grupo Los Félix, Grupo Seleccionado y Los Alteños de la Sierra, a partir de las 20:00 horas.

Para el sábado 2 de mayo se celebrará el Día del Ganadero con un desayuno y un convivio en las instalaciones de la Feria, donde los grupos General, Rango Mayor e Invasores Internacionales amenizarán el gran baile. En tanto, el domingo las actividades iniciarán a las 16:00 horas con la caravana de las aspirantes a Reina de la Feria, seguida por la coronación. Cerrando con Banda La Excelente de Sinaloa y Armando Ramos.