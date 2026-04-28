$!Autoridades de Elota invitan a su Feria Regional Ganadera 2026; garantizan seguridad

En busca de promover la actividad ganadera, agrícola y comercial de la entidad, el municipio de Elota invita a todos los sinaloenses a asistir a su Feria Regional Ganadera 2026, la cual se realizará del 1 al 3 de mayo en La Cruz, lugar que espera albergar alrededor de 15 mil personas en sus tres días de fiesta.
En rueda de prensa, autoridades de Elota, encabezados por el Alcalde Richard Millán y la subsecretaria de Planeación y Desarrollo Turístico de Sectur, Celia Jauregui, dieron a conocer los detalles del evento que también tiene la intención de impulsar el desarrollo económico local, así como fomentar la convivencia y las tradiciones regionales.
El Presidente Municipal de Elota señaló que la edición 39 de la Feria Ganadera tendrá diferentes actividades musicales y culturales, tales como cabalgatas, muestra gastronómica y una exposición ganadera de 20 productores; además de atracciones como juegos mecánicos para niños y la coronación de una Reina regional.
“Ya nos estamos preparando para este gran evento, ya estamos solo a 3 días de arrancar la Feria Ganadera 2026. Y la verdad que hemos tenido mucha suerte porque han sido eventos completamente masivos, así que estamos invitando a los ciudadanía. Tenemos muchas sorpresas, tenemos artistas de elencos musicales, tenemos cabalgatas, tenemos premios para todos los ganaderos y es un honor para nosotros invitarlos a qué nos acompañen”, dijo Millán Vázquez.
Añadió que se espera una derrama económica de hasta 9 millones de pesos gracias a todas las actividades que tienen preparadas, superando a los 6 millones generados el año pasado. En tanto, reiteró que se cuentan con todas la medidas de prevención y vigilancia por parte de los tres niveles de Gobierno, para garantizar la seguridad de todos los asistentes.
“Ya tuvimos la mesa de la paz y estamos trabajando de manera muy coordinada con los tres niveles de Gobierno. Estamos esperando alrededor de 280-320 elementos de seguridad los tres días, y van a estar haciendo diferentes operativos; van a tener tres puntos de vigilancia en la entrada de La Cruz, y el año pasado también hicieron estos rondines que al final nos dejaron un saldo blanco en el evento”.
La inauguración de la Feria Regional Ganadera de Elota será el viernes 1 de mayo a la 13:00 horas, día en que también se hará un festejo del Día del Niño por parte del DIF Municipal; mientras que por la noche, se vivirá la presentación de Grupo Los Félix, Grupo Seleccionado y Los Alteños de la Sierra, a partir de las 20:00 horas.
Para el sábado 2 de mayo se celebrará el Día del Ganadero con un desayuno y un convivio en las instalaciones de la Feria, donde los grupos General, Rango Mayor e Invasores Internacionales amenizarán el gran baile. En tanto, el domingo las actividades iniciarán a las 16:00 horas con la caravana de las aspirantes a Reina de la Feria, seguida por la coronación. Cerrando con Banda La Excelente de Sinaloa y Armando Ramos.