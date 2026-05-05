Autoridades de Rosario afirman que Feria de la Primavera ha estado concurrida al concluir ciclo de coronaciones

ROSARIO._ Tanto la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar, y la encargada de la organización de la Feria de la Primavera, Diana Valdez Palazuelos, sostuvieron que la fiesta rosarense ha estado concurrida tras cierre de ciclo de coronaciones.

Esto luego de los primeros cinco días de feria, donde se dio la coronación de las Reinas Infantiles y jóvenes de la Primavera y Juegos Florales, Ariadne I y Grettel I; y las reinas Alejandra I, Isabella I, respectivamente.

“La participación estuvo muy bien hubo mucha gente, se llenaron las cinco coronaciones que tuvimos, porque es Casa de la Cultura también, se llenaron hubo mucha asistencia”, dijo Diana Palazuelos, directora de Acción Social y coordinadora de la feria.

La funcionaria refirió que se podrá hablar de números de asistencia por día y general hasta que concluya la fiesta de los rosarenses el próximo 10 de mayo.

La Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar dijo que se sentían contentos con los resultados en la asistencia.

La Oficial Mayor, Laura Esther Sánchez, indicó que se contó en esta edición con 60 puestos y 30 carpas, desde juegos hasta antojitos, mientras que juegos mecánicos son alrededor de 10.