Autoridades de Rosario anuncian que se mantiene celebración por el ‘Grito de Independencia’

EL ROSARIO._ Luego del anuncio de Gobierno del Estado de que se cancela celebración masiva del Grito de Independencia en Sinaloa, la Secretaria del Ayuntamiento, Ignacia Mailen Delgado afirmó que en el municipio sigue en pie.

Así lo expuso la funcionaria municipal, por medio de la directora de Comunicación Social Irina Aguilar Domínguez, a través de una llamada telefónica.

Asimismo, reiteraron lo dicho por la Alcaldesa, Claudia Valdez Aguilar, quien entrevista previa sostuvo que en Rosario existen las condiciones para la celebración de las fiestas patrias.

De igual forma se indicó que el programa sigue tal cual se ha venido anunciando por el Ayuntamiento local.

Ante ello, se realizan los trabajos con normalidad para la fiesta a la cual reiteraron el llamado a asistir.