$!Autoridades de Rosario publican respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y genera críticas

EL ROSARIO._ Por medio de su página oficial el Ayuntamiento local que encabeza la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar emitió un comunicado en respaldo al caso de acoso contra la Presidente de México Claudia Sheinbaum, no obstante no faltaron los señalamientos en contra.
El mensaje fue difundido por el municipio la tarde del 6 de noviembre, dos días después de que se presentó el hecho en mención.
“Nuestro respaldo y solidaridad con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. El Gobierno de Rosario condena todo tipo de violencia ejercida hacia las mujeres y en ese sentido reiteramos el compromiso de incidir con acciones que promuevan la igualdad, el respeto y la justicia”, es el mensaje que acompaña al documento.
Así también, expresa su solidaridad, respaldo a la Presidenta, al tiempo que condena la conducta de la persona señalada.
“El Gobierno de Rosario reafirma su deber en su puntual atención a los derechos de las mujeres, continuaremos trabajando para fortalecer el respeto y la igualdad, laborar en acciones que integren una sociedad más justa. ¡Erradicar la violencia la violencia contra las mujeres requiere el compromiso de todas y todos!”, se expone en el docuemnto firmado por la Presidenta Municipal.
No obstante de las 385 reacciones con la que cuenta la publicación 295 son denominadas como “me divierte”, en una muestra de rechazo y en su mayoría emitidas por mujeres.
Además de una serie de comentarios que llaman a la autoridad a apoyar a las mujeres que viven esa problemática en el día a día sin el amparo de ser autoridad.
”Pues si ella que es la Presidenta no tiene seguridad pues que nos espera a los simples mortales”, señaló una joven.
Entre los comentarios se cuenta la publicación de Verenice Oleta, ex Oficial Mayor del Municipio de Mazatlán.
”Pero cuánta incongruencia entre lo que se lee y el deber ser, por el nulo apoyo, protección y respaldo hacia las mujeres del municipio”, aseveró.
Así también están los que afirman que se trata de una cortina de humo por el contexto que se vive actualmente.