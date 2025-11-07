$!Autoridades de Rosario publican respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y genera críticas

EL ROSARIO._ Por medio de su página oficial el Ayuntamiento local que encabeza la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar emitió un comunicado en respaldo al caso de acoso contra la Presidente de México Claudia Sheinbaum, no obstante no faltaron los señalamientos en contra.

El mensaje fue difundido por el municipio la tarde del 6 de noviembre, dos días después de que se presentó el hecho en mención.

“Nuestro respaldo y solidaridad con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. El Gobierno de Rosario condena todo tipo de violencia ejercida hacia las mujeres y en ese sentido reiteramos el compromiso de incidir con acciones que promuevan la igualdad, el respeto y la justicia”, es el mensaje que acompaña al documento.

Así también, expresa su solidaridad, respaldo a la Presidenta, al tiempo que condena la conducta de la persona señalada.