EL ROSARIO._ Tras darse a conocer el caso de un menor que murió presuntamente complicaciones de dengue en su hogar tras recibir atención médica, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 06, José Ángel Espinosa Gallardo, manifestó que la primera versión de oficial es que el paciente abandonó la unidad tras pedir alta voluntaria.

”Ya me mandaron ahorita una nota, el paciente se fugó a como me dice el hospital, no quiso que le aplicaran un medicamento intramuscular porque estaba vomitando”, sostuvo.

No obstante, reconoció que se debe investigar el caso para conocer lo que pasó.

”Hay que investigar este caso, hay que investigarlo, hay que saber realmente qué fue lo que pasó y lo va a ayudar mucho lo que tengan los familiares la razón por la cual el paciente no quiso recibir atención médica”.

De igual forma, manifestó que este hecho se registró alrededor de las 19:00 horas del pasado lunes en el Hospital IMSS Bienestar en la cabecera municipal.

Descartó que se le negara la atención toda vez que presentaba vómito y se encontraba deshidratado.

”Al momento que se niega pide su alta voluntaria y se va... De hecho van a ir a Agua Verde para checar con la familia de por qué se fue o por qué permitieron los familiares que se fuera si es un menor de edad”, informó.

El funcionario del sector Salud, sostuvo, que no se puede decir que sea por causa del dengue ya que al momento de la atención no se habían realizado los estudios pertinentes.

”No dice dengue, de hecho apenas le iban a hacer estudios; se iba a estudiar como todo paciente. Le iban a hacer estudios pero no, no quiso”, sostuvo.

Ante las acusaciones de familias de que fue negligencia, argumentó que se tiene que revisar bien ya que el nosocomio cuenta con la hoja de testigos donde se indica que el paciente se fue.

”Hay que revisar muy bien porque si dicen que fue negligencia pero si está la hoja de testigos donde dice que él se fue, no hay nada que diga que lo dieron de alta pues, no hay nada que diga que lo dieron de alta pues. Nada, nada que diga que lo atendió un médico y le dijo que le podía ir a su casa, no en ninguna parte está”.

Espinosa Gallardo refirió que de contar con un documento que confirme una indicación o acción negligente los padres podrán presentarla para proceder.

Sobre si realizarán acciones, manifestó que se tomará como un caso probable, al no saber los motivos de su deceso.

Informó que desde el lunes se tenía programada las acciones de fumigación en la sindicatura de manera preventiva.