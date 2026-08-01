$!Autoridades entregan de uniformes a elementos de Seguridad Pública Rosario

EL ROSARIO._ Con el objetivo de dotar a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de las herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones, y como parte de las acciones de fortalecimiento institucional el Gobierno local realizó la entrega de uniformes.

La Alcaldesa Claudia Valdez señaló que esta entrega de uniformes es parte del compromiso como gobiernos para fomentar el sentido de pertenencia, así como contribuir a la identidad corporativa.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso con quienes todos los días trabajan por la seguridad y el bienestar de las familias rosarenses”, subrayó.