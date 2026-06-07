$!Autoridades Federales realizan en Rosario detonaciones controladas de explosivos decomisados

EL ROSARIO._ Luego de que se aseguraran 550 artefactos explosivos autoridades realizaron la detonación controlada en a orillas de la cabecera Municipal.
Los artefactos fueron asegurados en Infonavit Lola Beltrán, la noche del sábado 6 de junio, por medio de un operativo interinstitucional.
Las acciones para destruir los explosivos inició alrededor de las 13:00 horas en las faldas del cerro del Águila, a las afueras de la colonia donde fueron asegurados.
Desde el inicio y hasta este reporte han transcurrido cuatro horas y se mantienen las detonaciones controladas por parte de la autoridad.
Para evitar la psicosis de la población autoridades emitieron un comunicado de la labor de las fuerzas publicas.
No obstante hubo vecinos que fueron tomados por sorpresa luego de que la noche anterior se registraron explosiones que alertaron a las autoridades como a la ciudadanía.