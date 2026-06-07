$!Autoridades Federales realizan en Rosario detonaciones controladas de explosivos decomisados

EL ROSARIO._ Luego de que se aseguraran 550 artefactos explosivos autoridades realizaron la detonación controlada en a orillas de la cabecera Municipal.

Los artefactos fueron asegurados en Infonavit Lola Beltrán, la noche del sábado 6 de junio, por medio de un operativo interinstitucional.

Las acciones para destruir los explosivos inició alrededor de las 13:00 horas en las faldas del cerro del Águila, a las afueras de la colonia donde fueron asegurados.