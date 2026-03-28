$!Autoridades federales son quienes pueden hablar sobre el avance en rescate de mineros en Rosario: Gobernador

“No, no, no puedo hablar de un porcentaje, en primer lugar, eh, porque los que están como responsables de la estrategia de búsqueda pues es la coordinadora general de Protección Civil, Laura Velázquez y el General de División Héctor Ávila; entonces ellos son los que pudieran tener una valoración”, afirmó.

Fue alrededor de las 12:00 horas que se dio la salida del mandatario de la mina ubicada en la zona de la comunidad de Chele, que pertenece a la sindicatura de Cacalotán, municipio de Rosario.

EL ROSARIO._ Al retirarse de la mina donde se realizan acciones de búsqueda de cuatro mineros en el municipio, el Gobernador en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que no puede haber de porcentaje de avance de las acciones sino autoridades federales que han tomado el control.

Rocha Moya indicó que tampoco se puede determinar un tiempo en que puedan determinarse o en que se puedan ver resultados.

“No hay una estimación, eh, porque aún los expertos no pueden determinar porque, es que la mina es muy compleja tiene muchos ires y venires”.

No obstante, argumentó que pese a todas las dificultades se está avanzando hasta llegar a algún lugar donde se puede encontrar un indicio.

El Gobernador enfatizó que los trabajos se realizan día y noche no se paran las labores por medio de una rotación permanente de trabajadores y especialistas.

Anunció que ha permanecido en el municipio desde el día de ayer, saliendo de la zona tan solo por algunas horas.

Rocha Moya descarta haber anunciado contacto con mineros

Al desestimar la empresa minera los dichos del mandatario estatal sobre contacto con mineros atrapados, Rubén Rocha Moya descartó haber anunciado contacto con los mineros.

“No, no, no, yo nunca he dicho que tengan contacto con los trabajadores; imagínense si hubieran tenido contacto con los trabajadores pues ya estuvieran localizados y por lo tanto ya se hubiera hecho el operativo, no, nadie ha dicho, yo en lo personal no lo he dicho”, aseguró.

“Yo lo que he dicho es que, a ver qué dije, se han suministrado oxígeno y liquido en el caso pero no a alguien en particular sino es que en el área que está ahí tenga justamente oxígeno”, argumentó.