$!Autoridades realizan revisión preventiva en penal de Mazatlán, tras presunta riña al interior

A las 12:30 inició la movilización de las corporaciones que se concentraron a las afueras del Centro Penitenciario El Castillo, mientras personal de custodia realizó el operativo de revisión en los diferentes módulos donde se encuentran las personas del sexo masculino privadas de su libertad.

MAZATLÁN._ Un conato de riña presuntamente generado al interior del Centro Penitenciario El Castillo y la inquietud de familiares de los internos, obligó a la SSPE a realizar de manera preventiva una revisión al interior, para evitar una situación similar a la registrada la mañana de este domingo en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.

Familiares que se disponían a ingresar a visitar a sus internos, se inconformaron por la suspensión de la visita dominical, como medida preventiva del operativo de revisión; los internos aumentaron la presión y solicitaron la presencia del director del penal, ante el reporte de una presunta riña en el módulo nueve.

El director Enrique Mora García salió a dar información a los familiares y les informó que todos los internos se encuentran bien y que no hay ningún lesionado, pero reconoció que algunos internos fueron reubicados de un módulo a otro por tema de seguridad.

“Ya trasladé de un lugar a otro lugar más seguro, seguramente son sus familiares, no tenemos a ningún lastimado ni mucho menos, son sus familiares, todos están bien, ¿se dieron cuenta que hasta van con sus cobijas, llevaban comida, se dieron cuenta? Llevaban inclusive sus abanicos, no pasa nada y en el transcurso de la semana se va a restablecer todo”, informó Mora García a los familiares.