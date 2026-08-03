$!Autoridades y ciudadanos unen esfuerzos para sanear canal en Los Pozos y Teodoro Beltrán, en Rosario

ROSARIO._ Gobierno y ciudadanía, llevaron a cabo una jornada de limpieza y desazolve del canal que atraviesa las comunidades de Los Pozos y Teodoro Beltrán, con el objetivo de prevenir inundaciones y proteger a las familias que del valle del municipio.
Durante la jornada de saneamiento, la Alcaldesa Claudia Valdez, reconoció el compromiso de los habitantes que se sumaron a esta iniciativa, destacando que el trabajo coordinado entre sociedad y gobierno es fundamental para mantener en buenas condiciones los espacios públicos y fortalecer la cultura de la prevención.
Valdez hizo un llamado a la población para cuidar el canal y evitar arrojar basura o desechos que puedan obstruir el flujo del agua, especialmente durante la temporada de lluvias.
“Cuando gobierno y sociedad trabajamos de la mano, logramos mejores resultados. Mantener limpio este canal es una responsabilidad compartida que nos ayuda a prevenir su desbordamiento y a proteger las viviendas de las familias que viven en esta zona”, expresó.
Asimismo, agradeció la participación de los vecinos de ambas comunidades, quienes con su esfuerzo contribuyeron a retirar maleza, basura y sedimentos acumulados, permitiendo mejorar la capacidad del cauce y reduciendo el riesgo de afectaciones durante las precipitaciones.