ROSARIO._ Con un desfile conformado por un contingente de alrededor de 5 mil estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, universidad y autoridades, se conmemoró el 116 aniversario de La Revolución Mexicana en la cabecera municipal de Rosario. El evento cívico-deportivo inició alrededor de las 8:00 horas con el izamiento de la bandera en la explanada municipal, con la participación de autoridades y escolta de los diferentes planteles.









Al concluir los honores a la bandera, se dio paso al desfile, el cual, de acuerdo con la Junta Patriótica, estuvo conformado por 23 instituciones educativas de educación básica, media superior y superior. El contingente fue encabezado por la escolta de Seguridad Pública, seguida de autoridades municipales y los diferentes plantes.







De acuerdo a las reuniones previas, los planteles no presentaron las evoluciones a lo largo del recorrido hasta llegar al estadio municipal de béisbol, donde se precisó que cada institución contó con cinco minutos. Elementos de Protección Civil, Cruz Roja, y Tránsito Municipal fueron los encargados de auxiliar a los estudiantes durante el desfile, además de concluir su participación.







