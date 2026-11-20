ROSARIO._ Con un desfile conformado por un contingente de alrededor de 5 mil estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, universidad y autoridades, se conmemoró el 116 aniversario de La Revolución Mexicana en la cabecera municipal de Rosario.
El evento cívico-deportivo inició alrededor de las 8:00 horas con el izamiento de la bandera en la explanada municipal, con la participación de autoridades y escolta de los diferentes planteles.
Al concluir los honores a la bandera, se dio paso al desfile, el cual, de acuerdo con la Junta Patriótica, estuvo conformado por 23 instituciones educativas de educación básica, media superior y superior.
El contingente fue encabezado por la escolta de Seguridad Pública, seguida de autoridades municipales y los diferentes plantes.
De acuerdo a las reuniones previas, los planteles no presentaron las evoluciones a lo largo del recorrido hasta llegar al estadio municipal de béisbol, donde se precisó que cada institución contó con cinco minutos.
Elementos de Protección Civil, Cruz Roja, y Tránsito Municipal fueron los encargados de auxiliar a los estudiantes durante el desfile, además de concluir su participación.
Marcha, pirámides, bastoneras, porristas, fueron los principales números de las diferentes instituciones al concluir su participación.
Al retirarse la Alcaldesa, Claudia Valdez Aguilar, poco después de su arribo al estadio municipal y no presenciar la presentación de los diferentes planteles, vecinos lo tomaron como un desaire de su parte.