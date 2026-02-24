$!Autoridades y planteles educativos conmemoran el Día de la Bandera en Rosario

EL ROSARIO._ Autoridades y escoltas de diferentes planteles educativos de Rosario conmemoraron el Día de la Bandera. El acto cívico inició con el izamiento de bandera en lo alto del Palacio Municipal, seguido de los correspondientes honores a la bandera. El evento fue encabezado por la Alcaldesa Claudia Valdez; el Jefe de Servicios Regionales, Alfredo Rojas Santín; regidores, funcionarios municipales, elementos de Seguridad Pública.







“Ayudarnos unos a otros es no rendirnos, es querer nuestro País, nuestro Estado, nuestro municipio para que nos vaya mejor”, expuso la Alcaldesa en su discurso. Valdez Aguilar exhortó a los presentes a que no fuera un acto cívico más sino a ser conscientes que unidos se pueden lograr grandes cosas. “Hoy al ver nuestra bandera ondear pensemos en lo que cada uno puede hacer para construir un mejor México, desde respetarnos, cumplir nuestras responsabilidades, trabajar con honestidad, hasta enseñarle a nuestros hijos el amor por nuestra patria”. El desfile contó con la presencia de 23 escoltas de los niveles de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, además de bandas de guerra, y banderines.





