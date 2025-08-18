$!Autos sin utilizar tienen dos meses en estacionamiento del IMSS Bienestar, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Al menos, durante dos meses, el Hospital IMSS Bienestar ha tenido en su estacionamiento vehículos nuevos a los que no ha designado uso.

“Ahí están unos carros que según son para las necesidades del Hospital pero no tienen uso para nada”, dijo un empleado que se reservó el hombre.

Son vehículos que presuntamente han sido arrendados y se está pagando por estos, pero desconocen las causas por las que no son utilizados.

Al respecto, Daniel Uribe Peraza, director del Hospital IMSS Bienestar, indicó que se están realizando gestiones para que estos vehículos sean puestos en marcha.

“Sí, hace poco menos de dos meses fueron asignados esos dos vehículos al parque vehicular del Hospital IMSS Bienestar, son tres autos y una camioneta, cada uno trae una función para este Hospital”, dijo.

El parque vehicular que se tenía son unidades de años de antigüedad y, Uribe Peraza, reconoció que era necesario tener vehículos de modelos más recientes debido a la movilidad que se requiere a otras unidades de salud para trasladar cosas que se solicitan.