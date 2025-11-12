Avanza 75% la rehabilitación de la calle Francisco Pérez en Escuinapa

ESCUINAPA._ Los trabajos que realizan en la calle Francisco Pérez, entre ellos la sustitución de la línea de agua potable, llevan un avance del 75 por ciento, informó Graciela Elizalde Santos, directora de Obras y Servicios Públicos.

“Se rehabilitaron tomas domiciliarias, que en total fueron 19 tomas, se tuvo que hacer este procedimiento para continuar con los trabajos de corte de material”, explicó la funcionaria.

Precisó que solo se cambió tubería de agua potable, ya que empezó a abrirse debido a los taponamientos que tenía; pero la tubería de drenaje no tiene problemas.

“Por eso tenía tantos problemas la calle, porque por dentro tenía fugas y al momento de quitar la tierra explotó el agua”, dijo.

Los colados de losa permiten señalar que los avances son de un 75 por ciento y la obra avanza en tiempo y forma, por lo que se tiene programada para culminar en un mes.

Para el tráfico por algunas calles, este será autorizado hasta que tengan estudios de laboratorios de cómo está la calle.