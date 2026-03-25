$!Avanza construcción de enramadas para las Fiestas del Mar de Las Cabras en Escuinapa

ESCUIINAPA._ Se tienen avances del 60 por ciento en la construcción de enramadas en la playa Las Cabras, informó el encargado del Consejo de Las Cabras, José Ignacio Contreras Medina. “Llevamos un 60 por ciento en la construcción, ya se tiene en su mayoría la estructura o lo que llamamos ‘el esqueleto’ de las enramadas, algunas zonas ya se les puso la palma en las paredes”, dijo el también director de Turismo. Las ventas de estas enramadas van bien, indicó, se han vendido un 30 por ciento de las 900 que se van a construir, en estas se contemplan las 30 enramadas fijas que corresponden al área comercial.





También en la zona comercial se tendrá un espacio para puestos semifijos, que son los que llevan sus carros o estructuras pero que pueden moverse, precisó. Las enramadas comerciales tendrán un costo de 6 mil pesos, el espacio semifijos tendrá un costo de 3 mil pesos, que deberán empezar a pagarse, manifestó. Las ventas de todas las enramadas se está dando y en el caso de la construcción, considera que van también a buen ritmo y dentro de los tiempos para las fiestas que se realizarán del 21 al 25 de mayo.





