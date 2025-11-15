$!Avanza construcción de ferretería de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, en Rosario

EL ROSARIO._ Con una inversión de 1 millón 200 mil pesos y el propósito de ofrecer diversos servicios relacionados con el campo con precios que sean de beneficio para el sector, Mauricio López Quevedo, anunció que avanza la construcción de lo que será la ferretería de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte.

El líder agrario destacó que ante la falta de apoyo de la autoridad, la obra se construye con recursos propios y se está buscando los medios para beneficiar a los productores en diferentes etapas.

“Por lo que estamos buscando es tener precios bajos donde el productor pueda bajar sus costos de operación como primer etapa”, dijo.

Informó que los trabajos se llevan a cabo en parte de la báscula de la Asociación, ubicada sobre la avenida de Los Deportes, en la cabecera municipal.