$!Avanza construcción de ferretería de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, en Rosario

EL ROSARIO._ Con una inversión de 1 millón 200 mil pesos y el propósito de ofrecer diversos servicios relacionados con el campo con precios que sean de beneficio para el sector, Mauricio López Quevedo, anunció que avanza la construcción de lo que será la ferretería de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte.
El líder agrario destacó que ante la falta de apoyo de la autoridad, la obra se construye con recursos propios y se está buscando los medios para beneficiar a los productores en diferentes etapas.
“Por lo que estamos buscando es tener precios bajos donde el productor pueda bajar sus costos de operación como primer etapa”, dijo.
Informó que los trabajos se llevan a cabo en parte de la báscula de la Asociación, ubicada sobre la avenida de Los Deportes, en la cabecera municipal.
López Quevedo sostuvo que esta acción refleja además la administración y adecuado uso de los recursos.
“Cabe destacar que esta inversión se está haciendo con recursos propios de la Asociación derivado del buen uso y manejo de los recursos financieros, implementándolo en esta obra de gran impacto no nada más para socios, sino para todo el sector”.
Señaló que la obra representa un esfuerzo en conjunto con los socios y un buen trabajo de gestión que se estima quede lista para finales de Febrero del 2026.
“Creemos que es una obra de gran impacto a nuestras posibilidades sin ningún apoyo de gobierno, ni de otra institución”, enfatizó.
Expuso además que se ha buscado las alianzas comerciales con otras Asociaciones de la entidad para poder adquirir productos y servicios con un menor costo.
Sobre los servicios que brindarán, dijo que serán la venta de artículos de ferreterías, agroquímicos en alianza con asociaciones hermanas, análisis de suelo y agua en conjunto con la junta local de sanidad vegetal de Guasave y venta de implementos agrícolas a consignación.
“Poco a poco le queremos meter más servicios relacionados al sector, con la idea de bajar el costo de producción a nuestros agremiados y productores de la zona”, concluyó.