$!Avanza deterioro de puente peatonal de la Colonia Paredones, en Escuinapa

ESCUINAPA._ El puente peatonal en la Colonia Paredones es la única vía de salida para vecinos del Arroyo Buñigas en caso de emergencia y está en mal estado, advirtieron vecinos. Con la llegada de la temporada de lluvias, el hecho de que el puente siga con barandales frágiles les alerta, señalaron, pues en caso de una evacuación o con el tránsito constante de personas, puede surgir un accidente, dado que hay partes del puente con desprendimiento.







“Este puente tiene tiempo mal, cuando estaba Blanquita, le dije que el puente ya estaba podrido, lo remendaron pero paso igual, el puente está volando”, dijo Francisca Medina Cisneros. El riesgo es que se caiga algún niño o adulto mayor, que son quienes pasan agarrando los barandales y pueden caer al vacío, pues del estado de la construcción tienen reportes múltiples en el Ayuntamiento, señalaron. Este es un paso para la gente de paredones que vive al otro lado del Arroyo Buñigas pero también para vecinos de las colonias Insurgentes, Roblito, Francisco I Madero, Loma bonita, Azteca, que pueden acortar distancias viniéndose por ese sitio para llegar al Hospital IMSS Bienestar.



