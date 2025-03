$!Avanza el incendio en sierra de Concordia; está a solo 3 metros de las casas y ya no hay luz en Chirimoyos, reportan vecinos

Denuncian que ya no tienen energía eléctrica ni manera de comunicarse para seguir pidiendo auxilio.

Dicen que entre los mismos pobladores están tratando de apagar el fuego con palas y haciendo surcos.

“Amaneció con todo pues el incendio, porque llegó a lo caliente y el humo lo sintieron las familias, porque llegó exactamente a los cercos donde están las milpas”, dijo una de las personas que habitan en ese poblado.

“Y pues ya cuando se dieron cuenta ya estaba todo prendido el cerro, solamente empezaron a notar que humeaba pues, pero nunca pensaron que fuera a llegar hasta abajo”.

Informó que el incendio ya lleva más de 30 hectáreas afectadas.



Van las autoridades pero no llegan a la zona del incendio

La persona denunciante dijo que entre todos los vecinos tocaron las puertas de las autoridades de los tres niveles de Gobierno para pedir ayuda urgente, pero no han respondido.

Informó que solo el Alcalde de Concordia, Óscar Zamudio, respondió que ya habían ido bomberos, militares y Protección Civil, pero se regresaron sin apagar el incendio.

“Los militares se quedaron en la carretera y no subieron. Y Protección Civil subió un poquito y de ahí que ya se regresaron, que ya dijeron que ya no podían. Y los bomberos pues no pudieron hacer nada porque son cerros”, señaló a Noroeste.

Dio a conocer que la gente de la comunidad es la que anda pagando porque le está llegando a las casas.

“Sí, con palas, con rastrillos, están haciendo brechas”.



Otro incendio hace 15 días

Los vecinos de Chirimoyos informaron que hace como 15 días hubo otro incendio, pero no como este que ya llegó cerca de las casas.

“Ya había pasado, pero por el lado de los guerreros, que los guerreros, en las tierras, es la misma tierra, pero no llegó a las casas”, dijo la persona vecina del lugar.

“Hace como 15 días había pasado también, que pidieron apoyo y también igual no apoyaron hasta que como después de tres días que vieron que ya estaba toda la tierra incendiada ya. Bueno, la misma comunidad son los que estuvieron yendo. Pero pues ahorita ya está en las casas.

A La Petaca ya le está llegando el humo.

Dijo que el cerro de Chirimoyos de frente y de espaldas es Potrerillo, entonces ya está agarrando para atrás del cerro.