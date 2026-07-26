Avanza gestión de apoyos para productores de mango afectados por baja floración

EL ROSARIO._ Tras su más reciente reunión con el Secretario de Agricultura, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, Mauricio López Quevedo, anunció que recibieron la noticia de que la gestión de apoyos para productores de mango afectados por la baja afloración recibirá apoyo.

Esta ha sido impulsado al registrarse lo que llaman una mala temporada de floración, por lo que solicitaron a las autoridades declarar zona de desastre o activar un seguro en apoyo al sector.

“De hecho la semana pasada estuvimos ahí con el Secretario abordando el tema. Me dijo que va bien, estamos esperando las reglas de operación para ver cuánto dinero van a asignar y cuál va a ser la manera de la distribución del recurso”, explicó López Quevedo.

El líder de la AARB reconoció que si bien no se ha confirmado el apoyo al 100 por ciento, sí se tienen buenas espectativas para que aterrice a los productores afectados.

Hasta el momento no se ha determinado un monto de apoyo en general, pero se espera que sea bueno para los agricultores de la región, reiteró.

López Quevedo sostuvo que al ser el tema del mango algo muy cíclico entre los productores, si no tienes dinero para invertirle ahorita, te va a repercutir en la cosecha siguiente.

“Entonces, pues si vienes de una temporada donde ya un año de gastos, nada de ingresos, no aguantamos otro año de gastos, entonces por naturaleza vamos a parar las labores en las huertas y nos va a repercutir en la producción del siguiente año. Entonces debemos de romper ese ciclo”, subrayó.

Con el apoyo que llegue, se buscará empezar a darle mantenimiento a las huertas con lo esencial, que son rastreos y riegos, para hacer rendir ese recurso en aras de que se revierta el fenómeno de este año, agregó.