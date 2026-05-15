Avanza Navolato en la regularización de colonias de Villa Juárez como parte del Plan Integral

. Se realizan reuniones con habitantes de Los Girasoles, Nueva Esperanza, Los Pinos y Santa Anita.

. El proceso busca brindar certeza jurídica y seguridad patrimonial a cientos de familias.

Navolato, Sinaloa, viernes 15 de mayo de 2026.- Como parte de las acciones impulsadas por el presidente municipal de Navolato, Dr. Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, el Ayuntamiento de Navolato continúa avanzando en el proceso de regularización de diversas colonias de Villa Juárez, con el objetivo de brindar certeza jurídica y seguridad patrimonial a cientos de familias.

Por instrucciones del alcalde, el secretario del Ayuntamiento, Lic. Francisco Petris Ruiz, encabezó reuniones informativas con habitantes de las colonias Los Girasoles, Nueva Esperanza, Los Pinos y Santa Anita, donde se dio a conocer el estatus legal de cada asentamiento y los pasos a seguir para avanzar en este importante proceso.

Estas acciones forman parte del Plan Integral para Villa Juárez, estrategia impulsada por el Dr. Jorge Bojórquez para atender de manera coordinada las principales necesidades de esta sindicatura y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Como resultado de las gestiones realizadas por el presidente municipal ante autoridades federales, estatales y municipales, se avanza en proyectos estratégicos como la próxima instalación de un Centro Integrador de Atención para trabajadores migrantes y jornaleros agrícolas, así como la construcción de una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad de Medicina Familiar No. 11 de Villa Juárez.

Además de estas gestiones, el Ayuntamiento de Navolato mantiene un trabajo permanente en Villa Juárez para atender a las familias con apoyos alimentarios, mejoramiento de los servicios públicos, acciones sociales y diversas gestiones orientadas a elevar su calidad de vida.

Con trabajo, cercanía y resultados, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir construyendo mejores condiciones para las familias de Villa Juárez.

En Navolato, el futuro es hoy.