$!Avanzan acuerdos del sindicato con el Gobierno de Escuinapa, reportan

ESCUINAPA._ Avanzan negociaciones sobre prestaciones laborales que el Gobierno de Escuinapa tiene pendientes con el Sindicato del Ayuntamiento, informó el secretario general Miguel Ángel Peraza Zataráin.
“Vamos paso a pasito, ya nos están entregando la retención del ISR del 2024, a los de semana ya se les entregó, a los de quincena ya se les dió la mitad.... Gracias a Dios nos van a entregar los uniformes y nos dieron un aumento del 3 por ciento”, comentó.
Indicó que saben que las cosas están complicadas económicamente pero siente que van avanzando en que se les resuelva lo pendiente.
Otro de los temas que están negociando es lo de las canastas básicas, que son 21 pendientes de pago, señaló, pero que pagarse como están valoradas considera que no sería posible.
Las canastas básicas para cada trabajador del sindicato y jubilados de la organización serían de casi 6 mil pesos por mes a trabajadores activos y 3 mil a los jubilados, informó, pues el contrato colectivo lo marca como un número determinado de salarios mínimos.
“Se incrementó mucho el salario mínimo y es la razón de que se haya incrementado tanto, son casi 6 mil pesos... son pocas más de 20 (las que se deben)”, dijo.
Es una prestación que podrían negociar disminuirla, añadió, pero es algo que está en la mesa de negociación y podrían pedir disminuir el monto porque saben la problemática financiera que se tiene.
“Entienden que las cosas están complicadas y es atípico esto del incremento del salario”, dijo.
El ISR que se les está entregando es la retención del aguinaldo que lograron se les regresara, en este caso es lo que corresponde al del 2024.
Peraza Zatarain informó que están listos para participar en el desfile de este 1 de mayo y el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental ya les hizo entrega de los uniformes.