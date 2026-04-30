$!Avanzan acuerdos del sindicato con el Gobierno de Escuinapa, reportan

ESCUINAPA._ Avanzan negociaciones sobre prestaciones laborales que el Gobierno de Escuinapa tiene pendientes con el Sindicato del Ayuntamiento, informó el secretario general Miguel Ángel Peraza Zataráin.

“Vamos paso a pasito, ya nos están entregando la retención del ISR del 2024, a los de semana ya se les entregó, a los de quincena ya se les dió la mitad.... Gracias a Dios nos van a entregar los uniformes y nos dieron un aumento del 3 por ciento”, comentó.

Indicó que saben que las cosas están complicadas económicamente pero siente que van avanzando en que se les resuelva lo pendiente.

Otro de los temas que están negociando es lo de las canastas básicas, que son 21 pendientes de pago, señaló, pero que pagarse como están valoradas considera que no sería posible.