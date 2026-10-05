$!Avanzan inversiones de empresas en Escuinapa; se espera buen cierre de año

“La tienda de motos Coppel que se encuentra a un lado de los Unidos ya lleva un avance de un 45 por ciento de obra, se estima que la tercer semana de noviembre aperture, igual el Ceris Coppel que esta adelante del hospital sea abierto en diciembre, lleva avance de un 20 por ciento, Waldo’s ya empezó la remodelación para iniciar operaciones, para diciembre, igual mueblería Valdez”, dijo.

Informó que se espera que para diciembre ya estén operando tienda Waldo’s después de que se quemó y cerró, una tienda de Coppel, mueblería Valdez que también tuvo un incidente, así como una empresa deshidratadora y un almacén de Coppel.

ESCUINAPA._ Las inversiones de empresas que llegaron al municipio van avanzando y se espera que sea un buen cierre de año, con empleos formales, informó el director de Desarrollo Económico, José Alberto Jaime Ruezgas.

Para diciembre se augura que sea una buena reactivación del comercio y de la economía, indicó el funcionario.

Jaime Ruezgas estimó que se tendrán son alrededor de 40 empleos formales, que considera sumarán los empleos que se generarán con ATR Sumitomo y una deshidratadora que se podría abrir en unos días.

Son empleos formales que van más allá del trabajo de temporal que comúnmente son los que generan la mayor actividad económica en el año, lo cual es vulnerable a que se dé cuando se tienen problemas naturales como ocurrió este año en que no se tuvo mango, ni trabajo en los empaques, indicó.

“Se ve que viene una buena temporada en el valle en lo que es el tomate, el chile, si sumamos estás inversiones, esto nos habla de que Escuinapa tendría empleo formal todo el año y nos daría una economía más estable a lo que ha venido siendo los últimos años” dijo .

Los empleos serían más formales para la zona, se tendría un flujo económico dinámico todo el año, que el recurso quedaría aquí en la ciudad, señaló.