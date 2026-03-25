Avistan nutrias en San Ignacio; su presencia refleja ecosistemas sanos, pero la sequía amenaza su hábitat

Sin embargo, subrayó que verlas no es algo cotidiano, ya que estos animales suelen aparecer únicamente en ecosistemas bien conservados.

Detalló que en México existen tres especies de nutrias, de las cuales dos se localizan principalmente en el norte, lo que incluye a Sinaloa, por lo que su avistamiento en el Río Piaxtla corresponde a un comportamiento esperado dentro de su hábitat.

Lucio Ricardo Ibáñez Garduño, docente de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Sinaloa y parte del equipo del Zoológico de Culiacán, explicó que la presencia de nutrias en ríos de Sinaloa no es un fenómeno extraño, ya que la entidad forma parte de la distribución natural de estos animales en el País.

Habitantes de la comunidad de Ixpalino, en el municipio de San Ignacio, reportaron el avistamiento de nutrias en el Río Piaxtla, un hecho que es indicativo de que aún persisten condiciones ambientales adecuadas en la zona, aunque también pone sobre la mesa los efectos que la sequía ha tenido en su hábitat natural.

En ese sentido, explicó que factores como la sequía influyen directamente en la frecuencia con la que pueden observarse estos ejemplares.

Al depender de cuerpos de agua como ríos, lagunas y presas, la reducción de niveles hídricos limita su movilidad y las obliga a concentrarse en zonas donde todavía existen condiciones favorables.

“Como son animales que habitan en lagos, ríos, lagunas, entonces cuando hay sequía, pues desafortunadamente estos animales, pues ya no pueden, no tienen esos lugares para desplazarse. Entonces normalmente se quedan en lugares, por ejemplo, aquí en Sinaloa, pues tenemos que decir que son las presas, los ríos que vienen más de la parte de las montañas, entonces, por eso es que cuando hay sequía, mucha sequía, pues desafortunadamente ya no podemos ver estos ejemplares ahí”.

El reciente avistamiento en Ixpalino también coincide con comentarios en redes sociales donde habitantes aseguran haber visto a estos animales anteriormente, lo que refuerza la idea de que la zona forma parte de su territorio natural, aunque su presencia puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.

Ibáñez Garduño hizo un llamado a la ciudadanía a respetar a estos ejemplares en caso de encontrarlos, evitando acciones que puedan ponerlos en riesgo.

Asimismo, destacó que una de las principales acciones que puede realizar la población para contribuir a su conservación es mantener limpios los ríos y cuerpos de agua, ya que la contaminación y la degradación ambiental afectan directamente su supervivencia.

El especialista subrayó que el hecho de que aún se registren nutrias en el río Piaxtla representa una oportunidad para valorar la riqueza natural de la región y reforzar las medidas de protección ambiental, especialmente ante escenarios de sequía que podrían poner en riesgo a estas y otras especies silvestres.