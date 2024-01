ESCUINAPA._ Se continúa gestionando recursos financieros para la Comuna pues no se tiene para pagos de nómina, manifestó la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

“Tenemos la preocupación de cómo conseguir recursos, siempre que acudimos al Gobernador Rubén Rocha Moya tenemos respuestas positivas, le pedimos 4 millones para pagar nóminas, algunos proveedores y se nos dio, pero estamos en la misma situación, no tenemos para pagar semana”, dijo la edil.

Indicó que no hay recursos para el pago de nómina, que en este caso se trata de los pagos de semana a trabajadores y están buscando la forma de obtener recursos.

Se está intentando también llegar a acuerdos con trabajadores que han sido reinstalados que se hagan convenios pues lo que buscan es tener un buen arreglo financiero sin afectar las arcas municipales.

“Se les está diciendo que en el convenio quedará establecida su antigüedad y estamos garantizándoles que no se despedirán, lo que deseamos es pagar, pero lo justo no esas cantidades ilógicas, no tenemos ahorita para pagar nómina, imagínense con esos laudos”, dijo.

La Secretaria de Finanzas ya les ha señalado que les podrían ayudar, pero con pagos justos, indicó, por lo que están haciendo el llamado a establecer convenios.

AUN SIN DEFINIR OFICIALÍA MAYOR

La Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez indicó que aún no tiene definido quien será Oficial Mayor después de la renuncia de Romana Rubio García, quien es hoy precandidata a la Alcaldía por el partido Movimiento Ciudadano.

“Sigue en manos la Oficialía de Elizabeth Figueroa (encargada de Recursos Humanos) vamos a esperar un poco”, dijo.

Reconoció su sorpresa de que Rubio García renunciara para ser precandidata de MC pues al entregar su renuncia señaló que era para estar de tiempo completo en la docencia donde labora.

“Recibí mensaje donde decía que le urgía que le recibiera su renuncia porque se tenía que presentar a las 7 en la escuela (el lunes 15), esa fue información que me dio, se respeta es decisión de cada quien que se haya ido como candidata”, dijo.

Los funcionarios a inicios de enero ya habían tenido una reunión con ella donde los conmino a informarle si estaban interesados en buscar una candidatura, Rubio García nunca lo señalo, pero es respetable su decisión, precisó.