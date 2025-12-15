Ayuntamiento de Escuinapa paga aguinaldos, pero quedan salarios pendientes

ESCUINAPA._ El aguinaldo ha sido pagado a la mayoría de trabajadores del Ayuntamiento pero aún quedan pendientes salarios, reconoció Trinidad Ibarra Martínez, Tesorero Municipal.

Ibarra Martínez informó que no han llegado las participaciones ni el recurso que se solicitó prestado al Gobierno del Estado, por lo que hoy lunes no pudieron cumplir con el pago de salarios, siendo dos quincenas sin pagar y tres semanas a quienes cobran en esa modalidad.

“Nos han comentado (Gobierno del Estado, que está en trámite la solicitud qué se hizo la semana pasada, ahorita el pagó de aguinaldos ya se cubrió, se debe Jumapae y algunas personas que pertenecen al sistema DIF”, dijo.

En el caso de DIF entre hoy lunes y mañana martes quedará el depósito de su aguinaldos, informó, depende de lo que quede quizá darían algo a Jumapae.

Esperan que llegué el recurso de participaciones para empezar a pagar los salarios y saber hasta donde les alcanzará, pero no tienen el recurso para hacer pagos de salarios.

“Estamos en espera de las participaciones que nos llegué del mes de diciembre y dependiendo la cantidad pues ya veríamos si alcanzamos a pagar, la idea es de que alcance para todos”, dijo.

En aguinaldos se pagó alrededor de 19 millones de pesos y Jumapae está pendiente es un millón 600, los de DIF están pendientes en este rubro son aproximadamente un millón 400 mil pesos.

El hacer pagos depende de ese recurso que se ha solicitado como préstamo al Gobierno del Estadio, a partir de eso podrán saber cuánto les alcanzará.