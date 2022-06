Ayuntamiento de Escuinapa pierde demandas y reinstala a trabajadores de administraciones pasadas

ESCUINAPA. _ Seis empleados del Ayuntamiento despedidos en administraciones pasadas ya fueron reinstalados, en unos días podría haber 7 más, informo el Síndico Procurador José Antonio Prado Zarate.

Informo que en casos como estos son sentencias ya dictadas por lo que no se puede hacer nada en materia jurídica, solo se tiene que cumplir con lo definido por un Juez al tratarse de despidos injustificados.

“Son demandas pasadas desde Hugo Enrique Moreno (ex Alcalde), del anterior presidente (Emmett Soto Grave) ya eran laudos que no se podía hacer nada, cualquier despido injustificado deberá atenderse, en estos casos es difícil obtener un fallo favorable porque son despidos que se hicieron sin procedimientos adecuados”, dijo el Síndico Procurador.

Preciso que por usos y costumbres cada que entra una administración buscar dar empleo a quienes ‘caminaron’ con ellos durante sus candidaturas, pero eso genera que se hagan despidos, pero sin cuidar las formas o los procedimientos para hacerlo.

“Existen administradores que no tienen sensibilidad, no se distinguen tampoco por sus grandes rasgos humanos, a algunos de ellos no le interesaba el daño al erario público porque no solamente hicieron despidos de manera ilegal y de facto, sino que humillaron a las personas, atacaron su dignidad, negándose a conveniar durante todo su ejercicio de gobierno y esos tres años se dedicaron a hacer una bola de nieve que hoy nos toca pagar”, dijo.

Aun no hay una cuantía de los recursos que se tendrán que erogar al perder estas demandas, informo, pero se tiene que cumplir con lo sentenciado y esto deberá resolverse con el dialogo con las personas reinstaladas, para ver las formas en que se hará.

Indicó que en cuanto a quienes crearon esta situación con daño al erario público, consideran que podrá hacerse algún procedimiento legal para que respondan por esto.

“Habría que hacer un análisis y fincar responsabilidad a quienes en su momento se erigieron como reyes en su administración y nos condenaron a vivir estos problemas que dañan al erario público”, dijo.

En el caso de esta nueva administración se decidió dialogar con quienes salieron al iniciar el trienio, conveniar y pagar indemnizaciones buscando que no se dieran las demandas pues estas afectan al final al Ayuntamiento que tiene que pagar más al concluirse un litigio laboral.