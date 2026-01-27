$!Ayuntamiento de Escuinapa suspende venta de predio deportivo

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento notificó a personas a cargo del Club Deportivo Azteca la suspensión de la venta y cualquier tipo de obra en el predio.

“Venimos a dónde se encuentra el inmueble del Club Deportivo Azteca, con la intención de hacer llegar notificación que consiste en la suspensión de los trabajos iniciados, se les notifica que en razón de haber iniciado la acción en un espacio deportivo que consideramos patrimonio de los escuinapenses no hayan acudido a solicitar permisos ni licencias”, dijo el director Jurídico, Martín García Valdez.

El predio que se ha publicado como venta para construcción, al parecer, de viviendas, no cuenta con ningún tipo de permiso solicitado ante el Ayuntamiento.