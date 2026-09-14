$!Ayuntamiento de Rosario confirma que continúan festejos patrios

ROSARIO._ Al negarse a dar declaraciones ante un hecho de alto impacto registrados en la ciudad, fue por medio de un boletín oficial que el Gobierno de Rosario dio a conocer que se realizarán eventos para celebrar el Grito de Independencia. Aunque se buscó el comentario de la Alcaldesa Claudia Valdez y la Directora de Acción Social, Diana Palazuelos Valdez, como encargada de los preparativos, así como al Director de Seguridad Pública Martín Roberto Curiel Ceballos, para ver si hay condiciones de seguridad para los asistentes, se negaron a dar declaraciones.

Tan sólo el domingo 13 de septiembre se registró un operativo de seguridad con sobrevuelos a baja altura, y cerró la noche con un menor de 15 años que perdió la vida por impactos de arma de fuego, y donde en Escuinapa se analizaba cancelar el festejo por la inseguridad que se vive. En el comunicado emitido por la dirección de Comunicación Social este lunes 14 de septiembre, el Gobierno de Rosario se declara listo para celebrar una de las noches más esperadas por las familias rosarenses, el Grito de Independencia. Madres buscadoras han declarado que ante la crisis de desaparecidos no hay nada que celebrar en el Municipio. Asimismo, se detalla que será una fiesta llena de música, tradición, cultura y orgullo mexicano que tendrá como escenario la Plazuela Gabriel Leyva Solano y la Explanada Municipal.