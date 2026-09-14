$!Ayuntamiento de Rosario confirma que continúan festejos patrios

ROSARIO._ Al negarse a dar declaraciones ante un hecho de alto impacto registrados en la ciudad, fue por medio de un boletín oficial que el Gobierno de Rosario dio a conocer que se realizarán eventos para celebrar el Grito de Independencia.
Aunque se buscó el comentario de la Alcaldesa Claudia Valdez y la Directora de Acción Social, Diana Palazuelos Valdez, como encargada de los preparativos, así como al Director de Seguridad Pública Martín Roberto Curiel Ceballos, para ver si hay condiciones de seguridad para los asistentes, se negaron a dar declaraciones.
Tan sólo el domingo 13 de septiembre se registró un operativo de seguridad con sobrevuelos a baja altura, y cerró la noche con un menor de 15 años que perdió la vida por impactos de arma de fuego, y donde en Escuinapa se analizaba cancelar el festejo por la inseguridad que se vive.
En el comunicado emitido por la dirección de Comunicación Social este lunes 14 de septiembre, el Gobierno de Rosario se declara listo para celebrar una de las noches más esperadas por las familias rosarenses, el Grito de Independencia.
Madres buscadoras han declarado que ante la crisis de desaparecidos no hay nada que celebrar en el Municipio.
Asimismo, se detalla que será una fiesta llena de música, tradición, cultura y orgullo mexicano que tendrá como escenario la Plazuela Gabriel Leyva Solano y la Explanada Municipal.
Los festejos, se precisa, darán inicio en punto de las 18:00 horas, junto al kiosco de la Plazuela Gabriel Leyva Solano, con la presentación musical de Grupo Gitano, quienes serán los encargados de poner el ambiente y dar inicio a esta celebración patria.
Posteriormente, a partir de las 20:00 horas, la celebración continuará en la Explanada Municipal con la presentación del Ballet de Casa de la Cultura Gilberto Owen, seguido del programa “Talentos y Voces Rosarenses”, donde artistas locales compartirán su talento y pondrán a cantar al público.
Como parte del programa cultural, también se presentará el espectáculo dancístico “Expresiones y Riquezas de Nuestra Tierra”, a cargo del Ballet El Mazatleco, dirigido por Gualberto Castro.
En punto de las 22:00 horas, la Presidenta Municipal Claudia Liliana Valdez Aguilar encabezará la ceremonia del tradicional Grito de Independencia, recordando a los héroes que hicieron posible la libertad del País y renovando el orgullo de ser mexicanos.
Después del acto protocolario, la fiesta continuará con la presentación del Grupo Versátil Sihuey, quienes serán los encargados de mantener el ambiente festivo para que las familias disfruten y celebren juntos esta noche mexicana.
Como ya es tradición, la Alcaldesa Claudia Valdez compartirá con los asistentes antojitos mexicanos, fortaleciendo el carácter familiar y de convivencia de esta celebración.
Además, las familias podrán disfrutar de juegos mecánicos y un espectáculo de luces, que complementarán la noche preparada por el Gobierno de Rosario.