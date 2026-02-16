Ayuntamiento de Rosario convoca al segundo certamen de la canción Feminista de la Secretaría de las Mujeres

EL ROSARIO._ El Gobierno de Rosario presentó la convocatoria de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de Sinaloa, para la segunda edición de la Canción Feminista 2026.

Esta convocatoria surge en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en coordinación con SEPyC, Semujeres, ISIC, UAdeO.

Así lo dio a conocer el Gobierno local por medio de su página oficial este martes 16 de febrero, donde las aspirantes pueden ser de todas las edades.

”Este espacio celebra la música como una herramienta de expresión, memoria y transformación, y busca impulsar las voces de mujeres que, desde su arte, defienden los derechos humanos y la igualdad”, expone el comunicado.

En lo tocante a la recepción de participantes, se indicó que será hasta el día 27 de febrero, teniendo en cuenta que no se aceptarán trabajos que hagan apología del delito, y se busca que sea original e inédita.

En las bases destacan puntos sobre las participantes, propuestas, envío de obras, criterios de evaluación, etapas y modalidad.

Destaca que se premiarán a los tres primeros lugares con 15 mil, 10 mil, y 5 mil pesos respectivamente, y la premiación será el día 6 de marzo en Culiacán.