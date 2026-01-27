$!Ayuntamiento de Rosario lanza convocatoria para ingreso de elementos de Seguridad Pública

EL ROSARIO._ El director de Seguridad Pública, Martín Roberto Curiel Ceballos, anunció que la corporación local tiene un déficit de poco más de 60 elementos, la comuna lanzó la convocatoria oficial.

Esto por medio de sus redes sociales oficiales, donde se precisa que el Gobierno Municipal lanza la convocatoria por medio de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Se destaca que está destinada a hombres y mujeres interesados en formar parte de la corporación de seguridad municipal.

Así también, los aspirantes deberán cumplir con un determinado perfil, como el tener una estatura mínima, en hombres 1,65 metros, y mujeres 1,60 metros y gozar de buena salud.