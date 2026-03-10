$!Ayuntamiento de Rosario lanza la convocatoria para Cabildo Infantil 2026

EL ROSARIO._ Al avecinarse la celebración del Día del Niño, y con el propósito de fomentar la participación ciudadana, el interés por la vida pública y el amor por su municipio en los pequeños, el Ayuntamiento de Rosario lanzó la convocatoria para el concurso de Cabildo Infantil 2026.

De acuerdo con la convocatoria, cada escuela primaria podrá inscribir a tres alumnos de quinto y sexto grado, quienes representarán a su institución educativa.

Para realizar la inscripción, se deberá acudir a la Oficina de Acción Social del Ayuntamiento de Rosario, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

Se indicó además que los interesados deberán presentar los siguientes datos, nombre completo del alumno participante, nombre de la escuela primaria que representa y teléfono del padre, madre o tutor.