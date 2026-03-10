$!Ayuntamiento de Rosario lanza la convocatoria para Cabildo Infantil 2026

EL ROSARIO._ Al avecinarse la celebración del Día del Niño, y con el propósito de fomentar la participación ciudadana, el interés por la vida pública y el amor por su municipio en los pequeños, el Ayuntamiento de Rosario lanzó la convocatoria para el concurso de Cabildo Infantil 2026.
De acuerdo con la convocatoria, cada escuela primaria podrá inscribir a tres alumnos de quinto y sexto grado, quienes representarán a su institución educativa.
Para realizar la inscripción, se deberá acudir a la Oficina de Acción Social del Ayuntamiento de Rosario, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.
Se indicó además que los interesados deberán presentar los siguientes datos, nombre completo del alumno participante, nombre de la escuela primaria que representa y teléfono del padre, madre o tutor.
Durante el concurso, cada participante contará con un tiempo máximo de 5 minutos para exponer el tema “El municipio que quiero y qué hago por él”.
El Concurso de Cabildo Infantil 2026 se llevará a cabo el viernes 24 de abril a las 9:00 de la mañana, en las instalaciones del Museo Lola Beltrán.
La premiación se realizará el lunes 29 de abril en la Sala de Cabildo, donde se reconocerá a los ganadores.
Por último se dio a conocer que el premio consistirá en un monto equivalente a la aportación económica de un día laboral de los regidores, el Síndico Procurador y el Presidente Municipal.