Ayuntamiento de Rosario solo cerrará durante días oficiales en temporada decembrina, informó la Alcaldesa

EL ROSARIO._ Se otorgarán de descanso tan sólo los días oficiales por lo que la ciudadanía podrá acudir a realizar trámites en el Ayuntamiento, afirmó la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar.

Así lo expuso al avecinarse las fiestas propias de la temporada como lo son Navidad y Año Nuevo.

“Yo digo que sí vamos a estar trabajando, los días que son fuertes pues se va a tener que cerrar”, dijo.

Así también, los días previos a los festivos señaló que se contempla trabajar con guardias en cada una de las dependencias del Palacio Municipal.

“Yo creo que sí vamos a trabajar con manera de guardias, tiene que ser”, argumentó.

Enfatizó que quien quiera tomarse el periodo vacacional el personal tendría que solicitarlo.

“Los días normales que no son oficiales sí puede venir a hacer sus trámites”, anotó.