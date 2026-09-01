$!Bachean vialidades de Rosario; atención integral será el próximo año, dice Obras Públicas

EL ROSARIO._ Al reconocer que no se tienen contempladas para este año vialidades que demandan ciudadanos por la proliferación de baches, el director de Obras Públicas, Gil Valdez, afirmó que se están atendiendo con bacheo.
Esto, debido a que con la temporada de lluvias ha acelerado las malas condiciones en calles consideradas como principales arterias, además de que conducen a atractivos del Pueblo Mágico de El Rosario.
“Se han estado atacando las (calles) de mayor urgencia, como son la que la que va a la Ley (José López Portillo), la Rotarismo... no sé si ha visto que ya hemos bacheado esas y así se va a estar bacheando”, dijo.
El funcionario municipal explicó que se solicita determinado material y se aplica, para después determinar qué otra vialidad requiere atención con urgencia, para así ir trabajando.
Con relación a la demanda concreta de la Calle Baluarte, junto al Santuario de Nuestra Señora del Rosario, y la demanda de vecinos de que no se bachee, refirió que se proyecta para el próximo año.
“La Calle Baluarte se tiene pensado y proyectado para que se haga el siguiente año. En este año ya los proyectos que se van a hacer ya están propuestos y ya están autorizados, entonces esa sería el proyecto del siguiente año”, dijo.
El director de Obras Públicas aseguró que se han aterrizados a otras calles, entre las que mencionó la de la capilla de La Virgen Aparecida, el callejón Mariano Escobedo, Emilio Portes Gil de la Colonia Presidentes, y Tlaxcala, de la Colonia Potreritos.