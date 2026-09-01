$!Bachean vialidades de Rosario; atención integral será el próximo año, dice Obras Públicas

EL ROSARIO._ Al reconocer que no se tienen contempladas para este año vialidades que demandan ciudadanos por la proliferación de baches, el director de Obras Públicas, Gil Valdez, afirmó que se están atendiendo con bacheo.

Esto, debido a que con la temporada de lluvias ha acelerado las malas condiciones en calles consideradas como principales arterias, además de que conducen a atractivos del Pueblo Mágico de El Rosario.

“Se han estado atacando las (calles) de mayor urgencia, como son la que la que va a la Ley (José López Portillo), la Rotarismo... no sé si ha visto que ya hemos bacheado esas y así se va a estar bacheando”, dijo.